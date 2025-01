Braut-Model nach Shooting plötzlich verheiratet

Kennengelernt hatte sich das Paar auf einer Dating-Plattform im September 2023. Schnell folgten Treffen in Melbourne, und im Dezember machte der Influencer seiner neuen Freundin einen scheinbar romantischen Heiratsantrag. Zwei Tage später lud er sie zu einer „White Party“ in Sydney ein, bei der angeblich alle Gäste in Weiß erscheinen sollten. Als die Frau ankam, war sie jedoch allein in Weiß – und plötzlich die Hauptdarstellerin eines vermeintlichen Hochzeitsvideos.