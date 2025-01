Der „Jailhouse Rock“ machte Joe Elvis-süchtig

Seit 30 Jahren auf der Bühne

Obwohl er sich auch nach wie vor für andere Musiker begeistern kann und auch deren Lieder spielt, blieb „Elvis the Pelvis“ immer die Nummer eins. Als Imitator tritt Joe, der nun in Gramastetten wohnt, seit mittlerweile fast 30 Jahren auf. „Es war meine Freundin, die mich damals überredet und das Ganze quasi eingefädelt hat“, so der Musiker. Damit sowie mit Klavier- und Gitarrenunterricht verdient der Mühlviertler sein Brot.