Frau (19) floh nach Attacke mit Messer im Rücken

„Er wusste, was er tut“, schildert die junge Frau gefasst. Den 20. August des Vorjahres wird die 19-Jährige wohl niemals vergessen. Noch heute leidet sie körperlich wie seelisch an den Folgen der schrecklichen Bluttat. Denn ihr damaliger Freund hatte sie in der gemeinsamen Wohnung in Traismauer in Niederösterreich von hinten heimtückisch niedergestochen.