ÖSV-Speedlady wird am Sonntag zum Straßenfeger

Verzicht auf Heimschläfer-Bonus

Noch mehr Heimrennen geht gar nicht? Doch! Denn mit Nina Ortlieb und Magdalena Egger sind am Wochenende auch zwei Mitglieder des Ski Club Arlberg auf der „Karl Schranz“-Piste am Start. „Es ist so schön, hier fahren zu dürfen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, gestand Egger – am Donnerstag 31. (+4,52) – deren Kartenkontingent für Freunde und Bekannte schon lange ausgeschöpft ist. „Zum Glück habe ich noch von der einen oder anderen Kollegin ein paar Tickets bekommen.“