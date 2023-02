„Kleiner Grieche“ steckte auch Schlaganfall weg

Zehn Monate Pause

Während sich im folgenden Frühjahr nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen seine Gastro-Kollegen auf die Wiedereröffnung vorbereiteten, musste er in die Reha. Für einen Monat war das Therapiezentrum Gmundnerberg seine neue Bleibe. Wegen der strengen Besucherregeln sah er seine Familie nur am Wochenende. Sigiridis biss die Zähne zusammen. Doch der Weg zurück dauerte knapp zehn Monate. Erst im September des Vorjahres gingen endlich wieder die Lichter an. „Alex“, wie er von seinen Freunden und Gästen genannt wird, trat aber deutlich kürzer. Sonntag und Montag gönnt er sich zwei Ruhetage. Dienstag bis Freitag sperrt er erst um 17 Uhr auf, Mittags und am Abend hat er nur am Samstag offen.