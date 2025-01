17 neue Wohnungen in Hallein für Opfer von Gewalt

Betreiber dieses „Safe Home“ ist die Caritas Salzburg. Das Land Salzburg zahlt mit. Für heuer sind 100.000 Euro im Frauenressort vorgesehen. Auf die Notwendigkeit solcher Einrichtungen ging die Caritas am Dienstag bei einem Pressetermin ein. „Es ist alarmierend. Im Vorjahr gab es in Österreich 27 Femizide und 39 Fälle von schwerer Gewalt an Frauen“, schilderte Direktorin Andrea Schmid.