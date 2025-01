Gratis-Parken vorerst nur noch für die Öffi-Nutzer

Am Bahnhof von Neumarkt in Salzburg ist am Dienstag ein schrankenloses Zufahrtssystem aktiviert worden. Kfz-Abstellplätze sollen ausschließlich den Bahnnutzern vorbehalten bleiben. Sollte die Maßnahme nicht reichen, könnte es künftig für alle Parkplatz-Nutzer teuer werden ...