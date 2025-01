Dem Seeviertel droht eine weitere hohe Hürde

Beim Bau des Seeviertels in Gmunden bahnt sich die nächste Verzögerung an. Gemeinderat Philipp Wiatschka bringt in in der nächsten Sitzung des Stadtparlaments den Antrag zur Einleitung der UVP-Einzelfallprüfung ein. Auch die Umweltorganisation „Alliance For Nature“ regt diese an. Sollte der detaillierte Check durch die Behörden tatsächlich kommen, wäre die Errichtung eines Luxus-Hotels samt Wohnungen und Geschäftsflächen über mehrere Monate auf Eis gelegt.