Seeviertel-Bau soll noch in diesem Winter starten

Schritt für Schritt nimmt laut der Soravia-Gruppe das Seeviertel in Gmunden konkrete Formen an. Entgegen den Gerüchten ist das Unternehmen von der Umsetzung des Projekts felsenfest überzeugt. Noch in diesem Jahr wird das grüne Licht der Behörden erwartet. Im nächsten Halbjahr sollen die Bagger anrollen.