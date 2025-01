Zwei Amerika an einem Sarg

Friedensnobelpreisträger Jimmy Carter war als Präsident umstritten und hatte erst in der zweiten Lebenshälfte als Ex-Präsident im unermüdlichen Einsatz für Frieden und Menschenrechte in der Welt die höchsten Anerkennungen erworben. Über seiner Präsidentschaft lag der Schatten der Geiselkrise um die US-Botschaft in Teheran mit dem Debakel des gescheiterten militärischen Befreiungsversuchs.