Was dem ORF unter Schwarz-Blau jetzt droht

Generaldirektor: Muss Roland Weißmann um seinen Posten an der Spitze des ORF fürchten, weil ein Kanzler Kickl lieber jemand anderem den Job geben würde? Grundsätzlich ist das möglich, aber: Weißmanns Vertrag läuft noch bis Ende 2026 und sein Gehalt müsste ihm bis dahin so oder so ausbezahlt werden. Es handelt sich um ein Grundgehalt von 380.000 Euro brutto jährlich. Und das blecht dann der Steuerzahler.