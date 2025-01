„Als Kind wollte ich immer wie Vanek spielen“

Doch das Warten hat sich ausgezahlt. Der US-Amerikaner schlug bei den Grazern ein wie ein Blitz: 17 Punkte in 35 Spielen – kein Verteidiger sorgte bei den 99ers für mehr Zählbares. „Das Papa-Sein pusht mich noch einmal mehr. Auch an schlechten Tagen komme ich heim und Mia lächelt mich an. Man merkt schnell, dass Eishockey nicht das Wichtigste auf der Welt ist.“