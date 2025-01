Meta wälzt Inhalte-Moderation in USA auf Nutzer ab

Meta will den Wahrheitsgehalt von Inhalten auf seinen Plattformen in den USA künftig nicht mehr von Dritten prüfen lassen. Stattdessen können Nutzer falsche oder irreführende Aussagen als solche kennzeichnen und zusätzliche Informationen bereitzustellen, teilte der Betreiber von Facebook und Instagram am Dienstag in einem Blog-Beitrag mit.