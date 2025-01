Ultraleichter Skitourenschuh für höchste Ansprüche

Bei einem „Bergkrone“-Tourentest auf- und abseits der Pisten im Skigebiet Nassfeld überzeugte der Kilo auf ganzer Linie. Längere Touren in die Bergwelt konnten mangels Schnees noch nicht gemacht werden. Der Schuh zeigte sich nicht nur beim Aufstieg als kraftsparend, sondern auch in der Abfahrt durch hohe Stabilität und exzellente Kontrolle. Im Vergleich zu den beliebten Modellen aus der Fischer Traverse-Serie, fühlt sich der Kilo jedoch auch im Aufstieg als viel steifer an, was einem bei der Abfahrt hingegen zugutekommt.