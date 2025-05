Über die Altkaser Alm zum Grenzgipfel mit Kapelle

Wir fahren in Erl bei der Kirche rechts Richtung „Erlerberg“ und orientieren uns nun stets an „Altkaser Alm“. Vom „Wanderparkplatz Erlerberg“ führt eine schmale Straße durch beinahe unberührte Landschaft zum Parkplatz bei der Goglalm (rund 7,5 Kilometer nach der Kirche). Bereits die Anfahrt durch Wiesen und vorbei an verschiedenen Höfen stellt ein Erlebnis dar.