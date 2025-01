Kärntner Dreikönigs-Sieger | Strahlkraft

Kärntner Dreikönigs-Sieger. Zwei große Wettbewerbe – wenn man so will – gab es am Dreikönigstag zu gewinnen. Beide Male geht der Sieg nach Kärnten. Schon zu Mittag war Herbert Kickl dran: Der 56-Jährige FPÖ-Chef musste nach seinem Wahlerfolg Ende September 99 Tage warten. Aber seit gestern hat er nun den Regierungsbildungsauftrag vom Bundespräsidenten. Während Alexander Van der Bellen seine – wie viele sagen – viel zu späte Beauftragung zu begründen versuchte, blieb der neu Beauftragte zunächst stumm. Er will sich heute öffentlich äußern. Erst am frühen Abend hatte ein viel jüngerer Kärntner, der wie Kickl in Villach geborene Daniel Tschofenig, seine Sternstunde: Der 22-Jährige gewann das abschließende Skispringen der Vierschanzentournee in Bischofshofen vor Jan Hörl und Stefan Kraft. In genau der selben Reihenfolge gewann das Trio auch die Tournee. Drei Österreicher auf dem Vierschanzen-Gesamt-Stockerl, das gab es in der 73-jährigen Tournee-Geschichte erst zweimal. Ein unglaublicher Triumpf, der dieser Tage in der öffentlichen Aufmerksamkeit politische Konkurrenz wie noch nie bekommen hat.