Je kälter das Wetter, desto eher suchen Singles

Freundschaft plus ist nicht die Norm

Alternative Partnerschaftsformen wie Polyarmorie sind vor allem medial ein Thema, in echt sieht es laut Parship anders aus. Zumindest bei den Herren der Schöpfung spielt die Fantasie vom unverbindlichen Sex immer noch eine große Rolle. Jeder vierte Mann, aber nur sieben Prozent der Frauen haben Interesse an einer Freundschaft plus, also mit sexuellen Aspekten.