„Jetzt kommt Politik für wenige Privilegierte“

Am Montag kommt FPÖ-Chef Herbert Kickl zu Bundespräsident Alexander Van der Bellen in die Hofburg. Eine blau-schwarze Koalition scheint damit immer wahrscheinlicher. Die Ereignisse in dieser Republik würden sich überschlagen, sagte SPÖ-Chef Andreas Babler am Sonntagnachmittag in einem Statement, in dem er vor einem Kanzler Kickl warnte.