Babler zu Aus: „Wir hätten das noch klären können“

Laut Babler hätten die Differenzen noch geklärt werden können. Als Beispiel führte er am Samstagabend in einem Pressestatement Erbschafts- und Vermögenssteuern an. Für seine Partei seien auch Alternativen denkbar gewesen. Zudem seien in den vergangenen Wochen Fortschritte in Bereichen wie Integration, Bildung und Arbeitsmarkt gemacht worden.