Das Volk zahlt drauf

Österreichs Politik gibt ein katastrophales Bild ab. Täglich wächst das Heer der Arbeitslosen. Wöchentlich schlittern größere Firmen in die Pleite. Monatlich spüren die Menschen, dass das Leben von der Zapfsäule bis zum Supermarkt teurer wird. Was machen die Granden der Politik? Sie lassen langatmige Regierungsverhandlungen an Parteiinteressen zerschellen.