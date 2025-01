„Tatort“ aus Köln: Wenig Mitleid für das Mordopfer

So ging es auch Schauspieler Dietmar Bär, der Kommissar Freddy Schenk spielt und sich dafür nicht groß verstellen musste: „Beim Anschauen von ,Restschuld’ kann einen schon der heilige Zorn packen, wenn man erleben muss, wie Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen in die Verschuldung geraten und die erbarmungslosen Mechanismen des Inkasso-Geschäfts in Gang geraten. Mit ganz persönlichen Blickwinkeln laufen Max und Freddy durch diesen Fall und spiegeln damit die Meinungen bzw. Vorurteile in unserer Konsumgesellschaft wider, über den Umgang mit Geld und den teilweise tragischen Konsequenzen, wenn das Schicksal zuschlägt.“