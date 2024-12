„Tatort“: Verkehrte Rollen in Zürich

In der besinnlichen Weihnachtszeit fühlt sich die Züricher Kommissarin Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) einsam. Auf dem Adventmarkt lernt sie den charmanten Marek aus Warschau (Lucas Gregorowicz) kennen, was zu einem spontanen Liebesabenteuer führt. Wenig später führt sie eine kryptische Nachricht mit GPS-Koordinaten zu einer Leiche, die sie an einen alten Fall erinnert, der für ihren Durchbruch bei der Schweizer Polizei sorgte.