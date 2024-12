„Tatort“ Dortmund: Verwirrspiel für die Ermittler

Die Österreicherin Reinsperger kann im neuen Dortmund-„Tatort“ ihre ganze Schauspielkunst herzeigen. Denn in „Made in China“ (26. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 2) wirkt sich der Kriminalfall auch auf die zwischenmenschlichen Beziehungen aus: „Dieser Familienfall löst bei Rosa im Hinblick auf ihre eigene Beziehung zu ihrer Mutter viel aus. Und letztendlich auch in der Beziehung zu Faber. Weil Kolleginnen und Kollegen auch eine Art Familie sind. Wie stark hält man zusammen, wie weit ist man in der Familie bereit zu gehen, um sich zu beschützen oder gar zu verraten – das sind Themen, die Rosa nahegehen. Und diese Industriellen-Familie hat es in sich – eine große Herausforderung in der Ermittlerarbeit.“