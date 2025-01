„Tatort“ Ludwigshafen: Geister der Vergangenheit

„Der Stelzenmann“ ist der unglaubliche 81. Fall der „Tatort“-Rekordkommissarin Odenthal, die mit ihrer hemdsärmeligen und ruppigen Art aber erst am Ende brillieren kann. Das toughe Gehabe wirkt besonders in diesem diffizilen Handlungsstrang zuweilen enervierend und auch etwas überholt. Der Spannungsaspekt des aktuellen Falls hält sich ob der schnell erfassbaren Charakterzeichnung stark in Grenzen, das sich spürbar aufbauende Ping-Pong-Spiel zwischen Stern und dem unsicheren Swen rettet aber über so manche flache Handlungskurve hinweg. Grundsolide, aber auch nicht mehr.