Zu dünnes Eis am See: Unterschätzte Lebensgefahr

Ruhe und Schnelligkeit als höchstes Gebot

Denn wenn man einbricht, zählt jede Minute: „Je nach Konstitution eines Menschen hält er im kalten Wasser fünf bis zehn Minuten durch.“ Trotzdem ist Ruhe geboten: „Man sollte versuchen, die Hände an die Eiskante zu bringen.“ Wenn das Eis dick genug ist, könne man sich so eventuell hochziehen, ansonsten bewahre man sich zumindest vor dem Untergehen. „Und Helfer müssen vernünftig vorgehen: Am Bauch hinrobben oder mit einem langen Ast oder einer Leiter helfen. Und natürlich sofort den Notruf wählen.“