KTM: Für Investorensuche wird Zeit immer knapper

Welchen Einfluss Stefan Pierer in Zukunft haben wird, ist offen

Welche Rolle Stefan Pierer nach dieser Neuordnung noch spielen wird, ist offen. Immer öfter hört man, dass der Unternehmer, der seit 1991 die Marke aufgebaut und geprägt hat, an Einfluss verlieren soll. Doch: Kommt es wirklich dazu? Viel wird davon abhängen, wie das Gesamtpaket am Ende ausschauen wird und welche Investoren in welcher Form mit an Bord sind.