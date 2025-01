Mehr Firmen pleite: Wovor jetzt viele Angst haben

Mit Schulden in Milliardenhöhe überstrahlte der in die Insolvenz geschlitterte Motorradhersteller KTM in den letzten Wochen des Jahres 2024 alles – und war zugleich auch die Spitze des Eisbergs einer Entwicklung. Denn: Die Zahl der Firmenpleiten stieg im Vorjahr massiv an. Jetzt wächst auch die Angst vor Domino-Effekten. In welchem Bereich diese zuschlagen könnten, lesen Sie hier.