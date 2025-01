KTM holt jetzt Remus-Chef und Sanierer an Bord

Aufsichtsrat und Vorstand: zwei Rollen für Remus-Chef

Zeitgleich verriet Pierer Mobility auch, dass der Aufsichtsrat umgebaut wird. Josef Blazicek legte sein Mandat als Vorsitzender am Donnerstag zurück. An seiner Stelle wird Stephan Zöchling in den Aufsichtsrat einziehen. Zöchling ist Chef von Sportauspuffanlagen-Spezialist Remus, kaufte auch das Restvermögen der früheren Sberbank in Wien und bringt Erfahrung in der Sanierung im automotiven Sektor mit. In der Pierer Industrie AG, zu der wiederum die Pierer Mobility AG gehört, zieht Zöchling nun gemeinsam mit Pierer-Mobility-AG- und KTM-AG-Co-Chef Gottfried Neumeister sogar in den Vorstand ein, aus dem Friedrich Roithner ausscheidet.