Alternativlose Austro-Ampel

Das Jahr 2025 ist nun also angebrochen, und die Niederungen der heimischen Innenpolitik haben uns wieder. Nach den frommen Wünschen, die wir zu Jahresbeginn vom Bundespräsidenten, dem Bundeskanzler, dem Kardinal und anderen Honoratioren hören durften, geht es jetzt in Sachen Regierungsbildung angeblich ans Eingemachte. Die Verhandler der geplanten Drei-Parteien-Koalition arbeiten – so heißt es zumindest – unaufhörlich und unermüdlich.