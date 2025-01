Karawankenbären gewannen großes Turnier in Kanada

Die Spiele des „Bell Cup“ wurden in sechs Eishallen in Ottawa vom 27. bis zum 30. Dezember 2024 ausgetragen, teilnehmende Teams kamen aus China, Kanada, Südkorea, Slowenien, Taiwan, aus den USA und eben aus Österreich. Das Kärntner Team besteht aus Coach Peter Mateicka,vier Spielern vom KAC in Klagenfurt: Skyler Furey, Marvin Kralj, Lucas Mateicka und Felix Semmelrock, vier Spielern vom VSV in Villach Julian Aalai, Jannik Maier, Matthias Petodnig und Toni Priess sowie einem Zeltweger vom KAC, Luca Willhuber, einem Spieler aus Kroatien, Andro Udiljak, und einem aus Slowenien, Bine Kimovec; er war der Goalie. Die jungen Herren wurden von hockeybegeisterten Eltern – von Darius Aalai, Klaus Maier, Hansi Kralj, Martin Petodnig und Wolfgang Priess – betreut.