Winterwunderland kommt leider nur aus der Fabrik

Der ein oder andere dürfte sich in der Donaustadt und in Floridsdorf über den Schnee gefreut haben, der am Silvester- und Neujahrstag aus dem Hochnebel rieselte. Meteorologen müssen jedoch enttäuschen: Bei den Flocken handelt es sich um Industrieschnee. Auf „natürlichen“ Schnee müssen wir warten.