„Das ist das Österreich, in dem ich leben will“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen regt in seiner Neujahrsansprache an, über „eine ganz grundlegende Frage“ nachzudenken. „Nämlich: In welchem Land wollen wir leben?“ Vieles sei ungewiss, unklar und verwirrend. „Aber wir brauchen ein gemeinsames Bild davon, wie unser Land aussehen soll.“