Die „Echten“ kommen jetzt aus Tschechien

Süßwarenriese hält sich bedeckt

Noch stehen an vielen Stellen in Land und Stadt Salzburg Plakate, die für die „echten Salzburger“ werben. Wichtigstes Prädikat: Hergestellt in Österreich. Einziger Haken daran ist jedoch, dass das offenbar nicht mehr stimmt. Zwar gibt es noch Lager- und Restbestände mit dem Siegel „Made in Grödig“ , die Produktion wurde von Mondelez aber längst anderweitig vergeben. Offiziell und auf mehrfache Nachfrage hält man sich bedeckt. Eine Sprecherin verweist lediglich auf Produktion innerhalb des europäischen Netzwerks des Schokoladeproduzenten.