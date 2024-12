Letzte „Echte Salzburger Mozartkugel“ produziert

Verwertung des Gebäudes offen

Die seit heute stillstehenden Maschinen werden nicht lange in Grödig verbleiben. „Die Maschinen sind weltweit verkauft. Wir haben an die 30 unterschiedliche Käufer gefunden, in Europa, außerhalb Europas bis nach Ägypten und nach Mauritius werden die Maschinen verkauft“, sagte Geschäftsführer Friedrich Plail am Freitag.