Ferienspaß für Familien von Schnee bis Lichtermeer

Schneegestöber für Familien

Zünftige Pistengaudi wartet auch in den insgesamt 13 heimischen Skigebieten. Ob auf der neuen Speed-Messstrecke am Hochkar, beim Rodeln am Semmering oder beim Flutlichtskifahren am Jauerling – für große und kleine Wintersportler ist alles dabei. Am 3. Jänner bietet am Annaberg eine Kinder-Mitmach-Show Unterhaltung für den Pistennachwuchs. Am 5. Jänner geht es wiederum in St. Aegyd am Neuwalde zum Skitouren-Schnuppern.