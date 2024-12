Was heuer neben Kleeblatt und Glückssau punktet

Wachsgießen statt Bleigießen

Ein immer noch lieb gewonnener Brauch zum Jahreswechsel ist indes das Bleigießen. Aber auch hier wird mit der Zeit gegangen: „Als Alternative kommt das Wachsgießen in den vergangenen Jahren immer mehr in Mode, und das in jeder Altersklasse“, erklärt Gerhard Lackstätter, Obmann des Markthandels in der Wirtschaftskammer Niederösterreich.