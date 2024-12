Spiele: Das waren die diesjährigen Tops und Flops

Mit einem Metascore von 41 ex aequo geringfügig besser schnitten das Mobile-Game „Devil May Cry: Peak of Combat“, eines laut „Destructoid“ der „freudlosesten Spiele“, und das VR-Horror-Advenure „HappyFunland“ ab, das sich nebst anständigem Humor und Konzept leider durch viele technische Mängel auszeichnete. Platz vier mit 43 Punkten ging an den nicht „ausgereiften“ „Food Truck Simulator“ für die Xbox One – die vollständige Top Ten der schlechtesten Games 2024 finden hier.