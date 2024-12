Präsidentenwahl in Kroatien: Amtsinhaber vorne

Linke und Liberale unterstützten Amtsinhaber

Der 58-jährige Milanović, der von der größten Oppositionspartei, den Sozialdemokraten, und mehreren kleineren linken und liberalen Parteien unterstützt wird, ging mit dem Slogan „Den Präsidenten als Präsidenten“ als klarer Favorit in den Wahlkampf. In der Kampagne, in der er eher zurückhaltend auftrat, präsentierte sich Milanović als einzige Barriere, die das Land vor einer vollständigen Machtübernahme durch die HDZ schütze. Diese Haltung als starke Opposition gegenüber Regierungschef Andrej Plenković und dessen HDZ hat der Präsident bereits in den vergangenen fünf Jahren eingenommen. Milanović sieht die westliche Militärhilfe für die Ukraine skeptisch und gilt als Populist.