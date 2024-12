In der Märchenstadt wird es für Feldhofer brutal

Unverhofft kommt oft! Eigentlich war Ferdl Feldhofer schon mitten in den Planungen für die neue Saison bei Dinamo Tiflis, als plötzlich das Angebot von Cercle Brügge hereinschneite. Ein Verein aus einer Top-7-Liga, da musste der Steirer nicht lange überlegen. „Alles ist sehr schnell gegangen. Ich habe ja schon viel gewusst vom Klub, da wir schon vor ein paar Jahren in Kontakt waren. Cercle hat meine Arbeit in den letzten Jahren weiter verfolgt. Mich hat das Gesamtpaket und die Philosophie gereizt. Sprich: Ein hochintensives Spiel in beide Richtungen“, erklärt der 45-Jährige, der am letzten Freitag noch eine Meisterschaftspartie zu bestreiten hatte. Jetzt gibt es einen kurzen Boxenstopp bei der Familie in Graz, am Freitag hebt Feldhofer wieder nach Belgien ab, wo am 12. Jänner bereits die Liga weitergeht.