Sturm-Legende greift nach seinem ersten Titel!

Als Feldhofer im Sommer in Georgien, wo eine Ganzjahresmeisterschaft bestritten wird, anheuerte, war klar: In der Meisterschaft gewinnt der Traditionsverein diese Saison keinen Blumentopf mehr. „Schon damals haben mir die Verantwortlichen gesagt, dass es daher umso wichtiger wäre, den Cup zu gewinnen. Denn dann wären wir nächste Saison im Europacup wieder dabei“, erzählt Feldhofer, der Dinamo zurück in die Erfolgsspur bringen soll. Der Steirer ist gerade dabei, einen massiven Kaderumbruch vorzunehmen.