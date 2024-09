„Solche Bedingungen hatte ich nicht mal bei Rapid“

Zwei Jahre ist er bald weg von Rapid. Seit Juni hat Ferdindand Feldhofer einen neuen Klub. Als Trainer hat er Dinamo Tiflis übernommen. Die „Krone“ war auf Visite beim Steirer an seiner neuen Arbeitsstätte in Georgien. Wo es sportlich noch nicht so läuft. Trotzdem ist der 44-Jährige „europhorisch“.