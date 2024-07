Der Kindergarten ist noch grün hinter den Ohren. Sah man im Supercup-Finale, als Feldhofer mit Dinamo gegen Torpedo Kutaissi 1:2 verlor. „Der Gegner hat nur dreimal auf unser Tor geschossen.“ Gespielt wird in der Dinamo Arena, die 55.000 Fans Platz bietet. „Sie erinnert mich ans Happel-Stadion, hat auch eine Laufbahn.“ Nicht bloß deswegen ist die Stimmung bei den Heimspielen nicht gerade berauschend: Nur wenige Fans verirren sich ins große Stadion. „Auch der Fußball hier ist anders, viel Ballbesitz, viele Dribblings. Aber die Spieler sind alle sehr gut ausgebildet“, erklärt „Ferdl“, der Donnerstag mit Dinamo schon in den Europacup startet: Die erste Quali-Runde in der Conference League steht an, Feldhofers „Kindergarten“ muss zu Mornar Bar nach Montenegro.