Syrische Machthaber nahmen General fest

Angehörige: „Ich will die Wahrheit“

Knapp drei Wochen nach dem Sturz haben sich in Damaskus Angehörige versammelt, um die neue Führung auf das Schicksal der Vermissten aufmerksam zu machen. Viele hielten verzweifelt Fotos ihrer Familienmitglieder in die Höhe. „Ich will kein unbekanntes Grab für meinen Sohn, ich will die Wahrheit“, war auf einem Plakat zu lesen. „Das Schicksal der Verschwundenen aufzudecken, ist ein Recht“, hieß es auf einem anderen.