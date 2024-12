„Unsere Knochen sind aus dem Gelenk gesprungen“

Der 53-jährige Türke saß bis vor Kurzem in einem unterirdischen Verlies in Damaskus. Dass seine Haftstrafe wegen Schmuggels eigentlich 2019 zu Ende gehen sollte, kümmerte die Gefängnisbehörden nicht. Die Wärter seien brutal und gnadenlos gewesen, sagte Ertürk. „Tagsüber war es strengstens verboten, zu sprechen, es gab Kakerlaken im Essen. Es war feucht, es stank wie am Klo.“ Immer wieder habe es Tage „ohne Kleidung oder Wasser oder Essen“ gegeben.