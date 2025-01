„In der Nacht gehört die Skipiste uns“

„Gefühl. Nur Gefühl.“ Mit über 500 PS und mehreren Tonnen unter dem Hintern will man Wolfgang Perhab nicht so recht glauben, dass es nicht mehr braucht als eben dieses Gefühl, um den „Prinoth Leitwolf“, das Aushängeschild der 27 Stück starken Flotte an Pistengeräten in Schladming, zu steuern. Aber: Der Mann muss es wissen. Seit 1986 präpariert er Pisten – und fährt noch immer selbst, obwohl er längst Chef der Planaier Service-Crew und Zentralbetriebsrat ist: „In der Nacht gehören die Pisten uns. Um halb fünf am Abend geht es los – und bis drei, vier Uhr in der Früh sind wir unterwegs.“