Durch das Falzthurntal ins Karwendel eintauchen

Nach oben geht es bei diesem Vorschlag fast nicht, deshalb nimmt man die Rodel nur mit, um Kinder darauf durch das Falzthurntal zu ziehen. In Pertisau am Achensee heißt es, sich an der Beschilderung zu den Karwendeltälern zu orientieren. Am großen Parkplatz bei der Infotafel vom Alpenpark Karwendel folgen wir dann dem Winterwanderweg zur „Falzthurnalm“.