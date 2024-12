Bald gilt auch in Tirol das neue System beim Pfand

Vorbereitungen laufen seit Monaten auf Hochtouren

Bei den Supermärkten in Tirol und den anderen Bundesländern laufen die Vorbereitungen schon seit Monaten auf Hochtouren. So auch bei Spar. „Wir haben alles getan, um unseren Kundinnen und Kunden das beste und unkomplizierteste Pfandsystem Österreichs anzubieten. Mit den Investitionen und dem Engagement unserer Mitarbeiterinnen setzen wir neue Maßstäbe in Sachen Pfandrückgabe. So schaffen wir es, einen wesentlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten“, erklärt Patricia Sepetavc, Geschäftsführerin in Tirol und Salzburg.