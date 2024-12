Skitourengeher am Fanningberg ausgesperrt

Bergbahnen griffen schon in Corona-Zeit durch

Die Bergbahnen am Fanningberg sorgten auch in der Corona-Pandemie schon einmal für Unmut, weil sie Tourengeher darauf hinwiesen, dass alle Anlagen am Betriebsgelände nur mit 2G-Nachweis benutzt werden konnten. Ein friedliches Miteinander scheint derzeit in weitere Ferne gerückt zu sein.