Tourengeher müssen in Zederhaus künftig zahlen

Regelrecht gestürmt haben Wintersportler das Riedingtal im Lungau in den vergangenen Jahren. Bis zu 1000 Skitourengeher – und ihre Autos – waren an manchen Wintertagen hier unterwegs. Der Parkplatz im Zederhauser Ortsteil Wald war zeitig in der Früh meist schon voll. Den Höhepunkt erreichte der Ansturm im Corona-Winter 2020/21. Für Anrainer und Einsatzkräfte gab es kein Durchkommen mehr. Die Gemeinde musste eingreifen. Bürgermeister Thomas Kößler (ÖVP) versprach, sich der Sache anzunehmen.