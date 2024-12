Strom und Gas werden im Jahr 2025 spürbar teurer

Erhebliche regionale Unterschiede

Je nach Bundesland falle der Anstieg der Netzentgelte unterschiedlich stark ins Gewicht. „Während man bei einem Verbrauch von 15.000 kWh pro Jahr in Kärnten nur knapp neun Euro mehr bezahlt, liegen die Zusatzkosten in Oberösterreich bei fast 104 Euro jährlich. Im Österreichschnitt bezahlt man 2025 rund 60 Euro mehr an Gasnetzgebühren.“